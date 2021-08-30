جزر القمر تعبر عن قلقها إزاء قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب

هبة بريس

أعرب اتحاد جزر القمر عن قلقه إزاء قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلفة بالجالية والفرنكفونية، في بلاغ لها، أنها “أخذت علما بقرار السلطات الجزائرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية اعتبارا من 24 غشت 2021″، معربة عن “قلقها” إزاء هذا الوضع الذي لن يؤدي سوى إلى تقويض السلام والاستقرار بين بلدين متجاورين.

وأضاف البلاغ أن الوزارة تعرب عن أملها في أن يستأنف البلدان، بأقصى سرعة، مسار الحوار بهدف تهدئة الوضع وعودة العلاقات المغاربية إلى طبيعتها.

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