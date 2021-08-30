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جزر القمر تعبر عن قلقها إزاء قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب

2021-08-30 / 11:58 صباحًا
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هبة بريس

أعرب اتحاد جزر القمر عن قلقه إزاء قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلفة بالجالية والفرنكفونية، في بلاغ لها، أنها “أخذت علما بقرار السلطات الجزائرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية اعتبارا من 24 غشت 2021″، معربة عن “قلقها” إزاء هذا الوضع الذي لن يؤدي سوى إلى تقويض السلام والاستقرار بين بلدين متجاورين.

وأضاف البلاغ أن الوزارة تعرب عن أملها في أن يستأنف البلدان، بأقصى سرعة، مسار الحوار بهدف تهدئة الوضع وعودة العلاقات المغاربية إلى طبيعتها.

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تعليق واحد

  1. جزر القمر كذالك تدعوا إلى التحاور مع الجزائر اتجاه المغرب بالقرار التي أخذته الجزائر اتجاه المغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما كباقي الدول الأوروبية والعربية من أجل الصلح وتسوية الخلاف بين البلدين الشقيقي.

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