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لبنان: نأسف لما آلت اليه العلاقات بين الجزائر والمغرب

2021-08-30 / 11:01 صباحًا
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هبة بريس

عبرت الخارجية اللبنانية عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر، مؤكدة حرصها على “تعزيز الأخوة والتعاون بين الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية”.

وقالت الخارجية في بيان لها: “يأسف لبنان لما آلت اليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويؤكد حرصه وهو العضو المؤسس في جامعة الدول العربية، والملتزم مواثيقها، على تعزيز الأخوّة والتعاون بين الدّول الأعضاء، كما يكرر موقفه الثابت والتاريخي بالدعوة الى التضامن والتكافل بين كافة الدول العربية، لما لها من مصالح مشتركة للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة جمعاء”.

وتابع البيان: “إن لبنان الذي يرتبط بعلاقات أخوية متينة مع الجزائر والمغرب يتمنى الخير للبلدين، ويأمل أن يتمكنا من معالجة أسباب الخلاف بينهما بالوسائل الأخوية والدبلوماسية وعلى قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما وحفظ مصالح البلدين بما يؤمن عودة العلاقة بينهما الى مجراها الطبيعي”.

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تعليق واحد

  1. سؤالي : هل الأحزاب السياسية التي تتصارع على مناصب قيادية في الدولة، هل هي مستعدة لخدمة الصالح العام بصدق واخلاص، ام الحملة الانتخابية مبنية على الأقوال لا على الأفعال ؟
    * أما تقدم البلاد، يعود الفضل الى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، الذي يعمل جاهدا ليلا و نهارا و فتح اوراش كبرى عادت بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني و المواطن المغربي.

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