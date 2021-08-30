أمكراز يستغل صفحة وزارته “الفيسبوكية” للترويج لحملته الانتخابية

2021-08-30 / 10:31 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

مع انطلاق الحملة الانتخابية، شرع بعض قياديو العدالة والتنمية، للترويج لبرامجهم الخيالية وتوزيع وعودهم العرقوبية، على المواطنين طمعا في قيادة الحكومة لخمس سنوات أخرى.

وانتشرت خلال اليومين الأخيرين صورا وفيديوهات للحملات الانتخابية لقيادات البيجيدي، حيث استهل بعضهم حملته بصور جلسات “الشاي والخبز والزيت”، واختار آخرون اطلاق الحملة من الأسواق الأسبوعية دون احترام للتدابير الاحترازية، في حين اكتفى أحدهم بالترويج لحملتهم عبر “الفيسبوك”.

وفي هذا الصدد، أقدم وزير التشغيل محمد امكراز، على استغلال الصفحة الرسمية للوزارة بموقع فيسبوك للترويج لحملته، عبر تغيير صورتها بالواجهة، الى صورة “تزنيت” التي يترشح بها الوزير.

واختار امكراز استغلال الصفحة “الفيسبوكية” للوزارة للترويج لحملته، لتوفرها على عدد مهم من المتتبعين، متجاهلا أن الأمر يعد مخالفة وخرق قانوني قد يكلفه ترشيحه.

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