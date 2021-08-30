صورة تعبيرية

توسطت في تزوير شواهد اختبارات كورونا.. توقيف سيدة بتاوريرت

2021-08-30 / 9:53 صباحًا
0
هبة بريس - تاوريرت

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء يوم الأحد 29 غشت، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 57 سنة، تشرف على وكالة لتحويل الأموال بمدينة تاوريرت، وذلك للاشتباه في تورطها في الوساطة في تزوير شواهد اختبارات الفحص عن فيروس (كوفيد-19).

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف المشتبه فيها بمدينة تاوريرت، في سياق البحث المنجز مع ثمانية مسافرين تم توقيفهم بمطار الناظور العروي، أول أمس السبت، وهم متلبسين بتقديم شواهد اختبارات مزورة للفحص عن فيروس (كوفيد-19)، حيث أوضحت التحريات أن أحد الموقوفين حصل على شهادة فحص مزورة من المشتبه فيها مقابل مبلغ مالي قدره 750 درهم.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الشرطة القضائية بالناظور، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية تواصل تدعيم وتشديد إجراءات المراقبة، بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي الحازم لجرائم التزوير في الشواهد الصحية، وفي مقدمتها اختبارات الكشف عن عدوى (كوفيد-19)، بما يضمن حماية الصحة العامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بطنجة

قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بطنجة

2021-08-29 / 10:56 صباحًا
Photo of بينهم طبيبان… توقيف 06 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة لتزوير اختبارات كوفيد-19

بينهم طبيبان… توقيف 06 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة لتزوير…

2021-08-28 / 10:27 مساءً
Photo of التحقيق مع ثمانية أشخاص يشتبه في استعمالهم لاختبارات مزورة لكوفيد-19

التحقيق مع ثمانية أشخاص يشتبه في استعمالهم لاختبارات مزورة…

2021-08-28 / 10:06 مساءً
Photo of أكادير : التسمم الغذائي يقتل شاب في ربيعه الرابع عشر

أكادير : التسمم الغذائي يقتل شاب في ربيعه الرابع…

2021-08-28 / 9:17 مساءً
Photo of أمن جرسيف يوقف مروجا للمشروبات الكحولية

أمن جرسيف يوقف مروجا للمشروبات الكحولية

2021-08-28 / 5:49 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 5,5 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 5,5 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-28 / 1:55 مساءً
Photo of إنزكان : إعتقال شخص عنف والدة زوجته بهراوة

إنزكان : إعتقال شخص عنف والدة زوجته بهراوة

2021-08-28 / 1:43 مساءً
Photo of أكادير : الدرك يشن حملات على “المخمورين” بغابة العين السخونة

أكادير : الدرك يشن حملات على “المخمورين” بغابة العين…

2021-08-28 / 11:53 صباحًا
Photo of أدليا برخصة للسفر وشهادة اختبار كورونا مزورتين.. توقيف شخصين بمطار البيضاء

أدليا برخصة للسفر وشهادة اختبار كورونا مزورتين.. توقيف شخصين…

2021-08-28 / 10:00 صباحًا
Photo of شيشاوة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة

شيشاوة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث انقلاب…

2021-08-28 / 9:35 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق