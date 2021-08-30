“ضيعتي وقتي”.. لمجرد و رشيد الوالي و البشير عبدو يشوقون جمهورهم

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب النجم المغربي سعد المجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن فرحته الكبيرة بسبب اقتراب موعد إصدار جديد والده الفني.

أغنية “ضيعتي وقتي”، هي من كلمات و ألحان و توزيع جلال الحمداوي، إنتاج سعد لمجرد، فيما تكلف بإخراج الفيديو كليب الفنان رشيد الوالي.

و في هذا الصدد كتب المجرد عبر نفس المنصة:”فرحتي كبيرة بقرب صدور أغنيتك بابا حبيبي “ضيعتي وقتي”، هذا العمل الذي هو من إخراج الصديق و الأخ الفنان المغربي الكبير رشيد الوالي، و من ألحان و كلمات و توزيع الأستاذ جلال الحمداوي”.

و كذلك الوالي قال :”أنا أول واحد كنعشق صوتو…. وليوم ضيعتي وقتي جات فوقتها …شحال من واحد كتتسنا منو الخير ويتبدل للأحسن، ولكن هو اللي فراسو فراسو ..وغير كيضيع وقتك، فهمتوني واقيلة” .

و بدوره الفنان البشير عبدو حرص على نشر برومو الأغنية مرفوقا بالتعليق التالي :”ترقبوا أحبائي الكرام جديدي في الأغنية المغربية أتمنى أن يروقكم”.

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