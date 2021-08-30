الصورة تعبيرية

من طنجة للكويرة.. الBBC تنشر خريطة المغرب كاملة

2021-08-30 / 9:34 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

في صفعة جديدة لأعداء الحدة الترابية، نشرت قناة ال”بي بي سي” التابعة للحكومة البريطانية، خريطة المغرب كاملة.

وفي مقال تعريفي بالمملكة المغربية وتاريخها وموقعها وخصائصها الطبيعية والثقافية، أرفقت القناة مقالها بخريطة المغرب من طنجة إلى لكويرة.

وفي هذا الصدد، اعتبر متتبعون أن هذه الخطوة تمهد لاعتراف رسمي لبريطانيا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وأضاف ذات المتتبعون، أن هذه الخطوة، تأتي بعد التقارب السياسي والاقتصادي الكبير والهام الذي تشهده العلاقات بين المغرب وبريطانيا خلال الآونة الأخيرة.

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