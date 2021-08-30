طقس الاثنين .. زخات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

هبة بربس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، تشكل كتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة، خلال الصباح والليل، على سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

وسيبقى الطقس غير مستقر مع نزول زخات رعدية، يحتمل أن تكون مصحوبة ببرد محلي فوق كل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى والجنوب، مع هبوب زوابع رملية خفيفة و محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 23 و 30 درجة بالجنوب-الشرقي وكذا بشرق وجنوب أقاليمنا الصحراوية، وما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف، وستكون ما بين 17 و 23 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 63 و 24 درجة بالجنوب الشرقي وبالجهات الشرقية و الجنوبية لأقاليمنا الصحراوية، وما بين 32 و 29 درجة بمرتفعات الأطلس، وشمال المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، و ستكون ما بين 03 و 63 درجة بباقي أرجاء البلاد.

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