موريتانيا.. سقوط 20 منزلا جنوب غربي البلاد بسبب العواصف

2021-08-29 / 10:59 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت السلطات الموريتانية أن الأمطار المصحوبة بالعواصف تسببت بسقوط أكثر من 20 منزلا في قرية انتيزيت التابعة لمقاطعة اركيز جنوب غربي البلاد.

ولم تخلف هذه العواصف أي خسائر بشرية، ولكنها أسقطت المنازل والعديد من الأعرشة، وفق ما جاء في النشرة اليومية التي تصدر عن اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ.

في غضون ذلك، خلفت العواصف الماطرة خسائر مادية في قرية دار البركة، بولاية لبراكنه، فأسقطت بعض المنازل الطينية والأعرشة، وفق ما جاء في النشرة.

وكانت مناطق عديدة من موريتانيا قد سجلت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، هطول أمطار خفيفة وصلت في أمرج بالحوض الشرقي إلى 20 ملم، ولكنها لم تتجاوز ستة ميليمترات في الرشيد بولاية تكانت، وثلاث ميليمترات في افديرك بتيرس الزمور

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