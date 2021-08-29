البرازيل.. خلال 10 أيام مواطن يتطعم بـ 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من لقاحات كورونا

2021-08-29 / 10:17 مساءً
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هبة بريس- وكالات

حصل رجل بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من لقاحات كوفيد 19 في غضون 10 أيام فقط.

ووفقا للسجلات الرسمية، بدأ الرجل الذي لم يكشف عن اسمه الحصول على لقاح كورونا في مايو واستمر في تلقي لقاحات جديدة حتى يونيو إلى أن تم اكتشاف الأمر أخيرا من قبل الموظفين في مركز التطعيم في وقت سابق من هذا الشهر أثناء محاولته الحصول على اللقاح للمرة السادسة.

وتظهر السجلات التي حصلت عليها وسائل الإعلام البرازيلية أن الرجل حصل على أول جرعة من لقاح “فايزر” في 12 مايو، وحصل على الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” في 5 يونيو، والجرعة الثالثة من لقاح “كورونافاك” في 17 يونيو، والجرعة الرابعة من “فايزر” في 9 يوليو، والجرعة الخامسة من “كورونافاك” في 21 يوليو.

وفي البداية اعتقدت السلطات أن سجلات التطعيم للرجل كانت مجرد خلل في النظام الأساسي عبر الإنترنت، لكن التحقيق الأولي الذي أجرته إدارة الصحة البلدية في ريو كشف أن هذا لم يكن نوعا من خطأ التسجيل.

كما قالت إدارة الصحة البلدية: “يجري التحقيق في القضية لتحديد ما إذا كان الفشل في تسجيل الجرعات السابقة للرجل في النظام، أو بعض المخالفات الأخرى”.

وحسب “Oddity Central” تأتي هذه الواقعة في وقت تتعامل فيه البرازيل مع نقص خطير في اللقاحات، إذ ينتظر ملايين الأشخاص الحصول على جرعتهم الأولى.

وبينما يتم الإبلاغ عن حالات الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الثالثة من قبل وسائل الإعلام البرازيلية، هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها شخص على 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من اللقاح.

جدير بالذكر أن الرجل المجهول صاحب الـ5 تطعيمات يتمتع بصحة جيدة.

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