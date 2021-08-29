مصر.. القضاء يصدر حكما ضد محمد رمضان ويلزمه بدفع 12 مليون جنيه

2021-08-29 / 9:46 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أصدر القضاء المصري، اليوم الأحد، حكمًا ضد الفنان محمد رمضان، وألزمته بدفع 12 مليون جنيه.

وقضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بفسخ العقد بين محمد رمضان وشركة “العدل غروب”، التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم “بطل عادي”، وتغريمه 500 ألف جنيه، وذلك حسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وألزمت المحكمة، محمد رمضان أيضا بدفع 12 مليون جنيه إلى شركة “العدل غروب” بحسب التعويض المنصوص عليه بعقد الاتفاق، إضافة إلى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه ثبت لديها إخلال رمضان بالوفاء بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل إليه بموجب عقد الاتفاق دون مبرر قانوني.

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