جيبوتي تعبر عن “أسفها البالغ” لقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب
أعربت جمهورية جيبوتي، اليوم الأحد، عن “أسفها البالغ” لقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب، داعية إلى تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجيبوتي في بيان، أن “جمهورية جيبوتي تعبر عن أسفها البالغ لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الشقيقتين”.
وأضاف المصدر ذاته أن جيبوتي “تدعو إلى تغليب لغة الحوار وتسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية بما يضمن عودة العلاقات إلى طبيعتها، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ويخدم العمل العربي المشترك”.
وخلص البيان إلى أن جيبوتي “تؤكد حرصها الدائم على كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف ورأب الصدع بين الأشقاء”.
وكانت الجزائر قد بادرت من جانب واحد، الثلاثاء الماضي، إلى الإعلان عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
4 تعليقات
يجب على جميع الدول ان تقوم مبادرات طيبة كما فعلت بعض الدول مثل (دولة جيبوتي التي تريد الصلح بين البلدين وفي المصدر ذاته تدعو الى لغة الحوار وتسوية المنازعات بينهما للرجوع إلى العلاقات كما كانت من قبل .
نتمنى الصلح بين البلدين حتى يعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بينهما والازدهار في المنطقتين .
نتمنى أن تتراجع الجزائر عن قرارها بشأن قطع العلاقات بين المغرب وترجع المياه إلى مجراها الطبيعي لاننا أخوة في الاسلام
لغة الحوار بين البلدين هي الحل الناجع ببنهما لتسوية الخلافات بينهما بشتى الطرق لمنع كارثة تقع بينهم لقدر الله ..