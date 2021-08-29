جيبوتي تعبر عن “أسفها البالغ” لقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب

هبة بريس-

أعربت جمهورية جيبوتي، اليوم الأحد، عن “أسفها البالغ” لقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب، داعية إلى تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجيبوتي في بيان، أن “جمهورية جيبوتي تعبر عن أسفها البالغ لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الشقيقتين”.

وأضاف المصدر ذاته أن جيبوتي “تدعو إلى تغليب لغة الحوار وتسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية بما يضمن عودة العلاقات إلى طبيعتها، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ويخدم العمل العربي المشترك”.

وخلص البيان إلى أن جيبوتي “تؤكد حرصها الدائم على كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف ورأب الصدع بين الأشقاء”.

وكانت الجزائر قد بادرت من جانب واحد، الثلاثاء الماضي، إلى الإعلان عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

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