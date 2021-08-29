جيبوتي تعبر عن “أسفها البالغ” لقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب

2021-08-29 / 10:10 مساءً
0
هبة بريس-

أعربت جمهورية جيبوتي، اليوم الأحد، عن “أسفها البالغ” لقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب، داعية إلى تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجيبوتي في بيان، أن “جمهورية جيبوتي تعبر عن أسفها البالغ لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية الشقيقتين”.

وأضاف المصدر ذاته أن جيبوتي “تدعو إلى تغليب لغة الحوار وتسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية بما يضمن عودة العلاقات إلى طبيعتها، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ويخدم العمل العربي المشترك”.

وخلص البيان إلى أن جيبوتي “تؤكد حرصها الدائم على كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف ورأب الصدع بين الأشقاء”.

وكانت الجزائر قد بادرت من جانب واحد، الثلاثاء الماضي، إلى الإعلان عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنعبد الله..”مْرَاتي كانت ضد التلقيح ودابا اقتنعت”

بنعبد الله..”مْرَاتي كانت ضد التلقيح ودابا اقتنعت”

2021-08-29 / 9:17 مساءً
Photo of ردا على ممثل الجزائر.. هلال : أهل الصحراء يعيشون بسلام والقضية حسمت وأُغلقت نهائيا

ردا على ممثل الجزائر.. هلال : أهل الصحراء يعيشون…

2021-08-29 / 8:30 مساءً
Photo of وقف خط ”أنبوب الغاز الجزائري“…ضرر طفيف للمملكة وإمكانيات طاقية مُتاحة

وقف خط ”أنبوب الغاز الجزائري“…ضرر طفيف للمملكة وإمكانيات طاقية…

2021-08-29 / 7:35 مساءً
Photo of وصفت لعمامرة بمفتعل حرائق.. الجزائر تهاجم “جون أفريك” وتتهمها بالعمالة

وصفت لعمامرة بمفتعل حرائق.. الجزائر تهاجم “جون أفريك” وتتهمها…

2021-08-29 / 6:59 مساءً
Photo of العدالة والتنمية …حصيلته تتسبب في مهاجمة حملته أينما حلت وارتحلت

العدالة والتنمية …حصيلته تتسبب في مهاجمة حملته أينما حلت…

2021-08-29 / 1:22 مساءً
Photo of سويسرا ترفض كتابة “الجمهورية الصحراوية” في خانة الجنسية للاجىء من الصحراء

سويسرا ترفض كتابة “الجمهورية الصحراوية” في خانة الجنسية للاجىء…

2021-08-29 / 12:50 مساءً
Photo of هلال يندد بالوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر

هلال يندد بالوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر

2021-08-29 / 10:32 صباحًا
Photo of حركات أمازيغية مغربية تُدين حملة الاعتقالات بمنطقة ”القبايل“ بالجزائر

حركات أمازيغية مغربية تُدين حملة الاعتقالات بمنطقة ”القبايل“ بالجزائر

2021-08-28 / 11:14 مساءً
Photo of مواطنون يمنعون قافلة انتخابية للبيجيدي من دخول جماعة ضواحي ميدلت

مواطنون يمنعون قافلة انتخابية للبيجيدي من دخول جماعة ضواحي…

2021-08-28 / 10:36 مساءً
Photo of وتحققت النبوءة في حزب العدالة والتنمية

وتحققت النبوءة في حزب العدالة والتنمية

2021-08-28 / 8:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق