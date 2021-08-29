تارودانت : قتل إبن عمه بسبب إستقدامه ” المومسات” وتوفت ” نسيبته” بعد علمها بالواقعة

2021-08-29 / 9:33 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص متزوج مصرعه، ليلة أمس السبت 28 غشت الجاري، بمنطقة ولاد ترنة بإقليم تارودانت، بعد تعرضه لطعنات من أحد أقاربه بعد خلاف نشب بينهما .

وقالت مصادر محلية، أن الضحية ضاق ذرعا بتصرفات ابن عمه، والذي يقطن بجواره، حيث اعتاد على استقدام “المومسات ” لقضاء ليال ماجنة رفقتهن، ووصل الخلاف بينهما إلى ذروته ليلة أمس السبت، حيث تبادلا المشادات الكلامية والعراك بالأيادي، حيث تعرض الضحية لطعنات بواسطة سلاح أبيض أسقطته أرضا مغشيا عليه، ليتم نقله للمستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، حيث وافته المنية.

وتابعت المصادر، أن أم زوجة الضحية، فقدت وعيها مباشرة بعد علمها بوفاة زوج ابنتها، لتفارق الحياة بدورها.

في المقابل حلت المصالح الأمنية التي عملت على اعتقال المشتبه فيه، وهو من دوي السوابق العدلية، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم الدولة مساهمة بشكل كبير في الا مر دالك هو قانون العلاقات الرضاءية لي صادقة عليه في البرامج في عهد لاعدالة و لا تنمية نطالب بشرطة الادب لمتل هده الحالات.شكرا

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