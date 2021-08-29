بنعبد الله..”مْرَاتي كانت ضد التلقيح ودابا اقتنعت”

طارق عبلا_ هبة بريس

أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن قرار تلقيح الأطفال من عدمه، يندرج في إطار الحريات الشخصية للأسر وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات، لكن في المقابل، ومن أجل حماية بلادنا وكافة المواطنين، يجب علينا الانخراط جميعا في هذه الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد.

واستشهد بنعبد الله خلال تصريح خص به هبة بريس، ( استشهد) بموقف زوحته التي كانت في أول الأمر رافضة لمنطق التلقيح، قبل أن تتراجع عن فكرتها بعد ان اقتنعت بضرورة أخذ لقاحها لاكتساب المناعة الجماعية.

وأشار بنعبد الله، أنه وخلال حملته الانتخابية بحي الرياض رفقة بعض من رموز حزبه وعلى رأسهم البروفيسور الحسين الوردي، ( أشار) إلى أن العديد من المواطنين استوقفوا الوردي وطالبوه بتوضيحات حول جرعة اللقاح المزمع اعطاؤها للأطفال مابين 12و 17، حيث قال لهم الوردي : ” كان الأطفال من قبل لا يصابون بالفيروس ولايدخلون أقسام الانعاش، لكن مع هذه الطفرة، بات علينا التفكير في تمكين هذه الفئة من اللقاح من أجل حمايتهم”.

ويذكر، أن الحكومة قررت تنظيم عملية تلقيح واسعة ضد فيروس كورونا؛ ستشمل متمدرسي التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة، ابتداء من 31 غشت 2021؛ تهدف لضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية، على أساس أن تكون هذه العملية تطوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين.

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