الأخوين هشام و رشيد الوالي يدعمان المرشح هشام رحيل

نجلاء مزيان: هبة بريس

على غرار قرار بعض من الفنانين والرياضيين المغاربة، الدخول في سباق الانتخابات المرتقبة في 8 شتنبر المقبل، و محاولتهم الجمع بين العمل السياسي والنشاط الفني أو الرياضي.

يكتفي البعض الآخر، بتشجيع الأفضل في نظره، مناسبة الحديث هنا، دعم الأخوين الوالي لوكيل الجهة بعمالة الصخيرات، الدائرة 7 بالهرهورة “المرشح هشام رحيل”.

و في هذا الصدد قام هشام الوالي بنشر تدوينة يدعم فيها مرشحه المفضل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و كتب:”علينا تعبئة الشباب للإنخراط في العمل السياسي لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل و متطلبات اليوم، فقد مللنا من الوجوه الكلاسيكية و مللنا من الخطابات الفارغة و الوعود الكاذبة”.

و تابع قائلا :”نحن في حاجة إلى برامج حقيقية و واقعية و إلى نفس جديد يحيي فينا روح المواطنة و المشاركة بكل تفائل لأن السياسة فعل و عمل و ممارسة و مبادئ”.

و أضاف:”جلسة جميلة مع الاستاذ هشام رحيل عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية و البطل مصطفى لخصم مرشح من نفس الحزب و الحديث عن برنامج الحزب بمنطقتنا و استماعهم لتطلعات ساكنتها”.

و اختتم :”أمور عديدة و متعددة جعلتنا نتفاءل بالتغيير و بأن حساسية المرحلة تحتاج لمثل هاته الوجوه الشابة، أنا لا أنتمي لأي حزب و ليس لدي أي انتماء سياسي أنا مواطن مغربي يبحث عن الأفضل لما لا و أمامنا البديل” .

ويعتبر هشام رحيل، مناضل بحزب الحركة الشعبية، و احد كوادرها الشباب، من بين أفضل ديبلوماسيي هذا الحزب، الذي لطالما مثل المملكة خارج أرض الوطن.

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