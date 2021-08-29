وفاة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق جاك روغ عن عمر ناهز 79 سنة

2021-08-29 / 8:07 مساءً
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هبة بريس- رياضة

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأحد، وفاة الرئيس السابق للجنة البلجيكي جاك روغ عن عمر ناهز 79 سنة.

وقالت اللجنة الأولمبية، في بيان “بحزن شديد نعلن عن وفاة الرئيس السابق جاك روغ، الذي فارق الحياة عن عمر 79 عاما”.

وكان روغ الرئيس الثامن في تاريخ اللجنة الاولمبية الدولية، حيث شغل منصبه خلال 12 عاما قبل أن يخلفه الألماني طوماس باخ في عام 2013.

ونعى باخ في بيان الراحل قائلا “أولا وقبل كل شيء، أحب جاك الرياضة والتواجد مع الرياضيين، ونقل هذا الشغف إلى كل من عرفه. كانت فرحته في الرياضة معدية”.

وتابع “لقد كان رئيسا بارعا ، ساعد في تحديث وتحويل اللجنة الأولمبية الدولية، كما كان من أشد المؤيدين للرياضة النظيفة، وحارب بلا كلل ضد شرور المنشطات”.

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