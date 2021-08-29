توقيف مرشح سابق للرئاسة التونسية بالجزائر

هبة بريس- وكالات

أكدت وسائل إعلام تونسية قيام السلطات الجزائرية بإيقاف المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، والذي تلاحقه تهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.

وأكدت قصحيفة الشعب نيوز التونسية أن السلطات الجزائرية أوقفت نبيل القروي، السبت، في ولاية “تبسة” الواقعة على الحدود مع تونس، حيث كان يقيم في منزل أحد المواطنين الجزائريين، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم القروي أمام القضاء الجزائري يوم الاثنين، على اعتبار أنه ملاحق بقضايا فساد في تونس.

ونقلت الصحيفة عن “مصادر مطلعة” أنه “تم القبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقيما في شقة تقع بإحدى المدن الجزائرية القريبة من الحدود التونسية”.

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