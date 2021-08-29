بعد فوضى “مول الجيلي الأصفر”….المحمدية تعلن مجانية مواقف السيارات

محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد ” الثورة الفايسبوكية” التي اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ” مول الجيلي الأصفر”، وما تلته من ردود أفعال لمواطنين ذهبوا ضحية اعتداءات وممارسات لاقانونية من قبل بعض المتطفلين والمتطاولين على الملك العمومي عبر احتلالهم لمواقف السيارات وارغام أصحابها بأداء فاتورة التوقف، وهي الصورة التي باتت شبه معممة بمعظم مدننا وشوارعنا، على الرغم من المجالس المنتخبة لهذه المدن لم تستفد من عائدات هذه المواقف ماعدى الشكايات والتظلمات.

في هذا السياق، كان لجماعة مدينة المحمدية رأي آخر، حين اتخذت قرارا لاخضاع جميع مواقف السيارات والدراجات لمبدأ المجانية، وذلك بعد انتهاء عقد استغلال هذه المواقف في المدينة منذ تاريخ 25 غشت الجاري.

وأعلنت الجماعة المذكورة عبر يافظات بالشارع العام، بأن جميع المواقف في المدينة بالمجان إلى حين إبرام عقد استغلال جديد في المستقبل القريب.

كما دعت الجماعة الحضرية لمدينة الزهور، كافة المواطنين بالامتناع عن أداء فاتورة التوقف لأن ذلك مخالفا للقانون.

هذا وتعيش العديد من المدن المغربية فوضى عارمة على مستوى مواقف السيارات، حيث يكفي المرء أن يكون حائزا على جيلي أصفر وصفارة، لكي يمارس مهنته هاته بغلظة و” تخراج العينين”، ضمن سلوكات بلطجية، مما أشعل في وقت سابق شرارة فايسبوكية لمواطنين طالبوا من خلالها الدولة بالتدخل لتقنين القطاع عبر نص قانوني مع العلم أن مسؤولية تدبير هذا القطاع تعود إلى الجماعات كصاحبة الاختصاص القانوني.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2