الحسيمة.. خمسينية تضع حدا لحياتها شنقا ضواحي الاقليم

2021-08-29 / 6:38 مساءً
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هبة بريس- الحسيمة

أقدمت سيدة في عقدها الخامس، امس السبت 28 غشت، على وضع حدا لحياتها شنقا، بدوار “مزياز” التابع لجماعة عبد الغاية السواحل ضواحي اقليم الحسيمة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الهالكة عثر عليها معلقة عند شجرة بمحيط منزلها بالدوار المذكور، حيث لازالت أسباب اقدامها على انهاء حياتها بهذه الطريقة غامضة.

وتبعا لذلك انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي ، إلى عين المكان، لمعاينة ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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