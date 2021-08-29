المجلس الدستوري الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب قرار “حكيم”
في خروج ” بيروكي ” وصف المجلس الدستوري الجزائري قرار قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بـ “الحكيم” و “الصائب”
واعتبر المجلس الدستوري الخاضع للعسكر خضوعا مهينا أن القرار “يعكس مرة أخرى التزام الدولة الجزائرية الكامل بالتصدي بكل حزم لكل المناورات التي تستهدف النيل من وحدة وأمن واستقرار وطننا المفدى”.
كما ترى الهيئة أن “سلوك المغرب يظهر تجاهله المستمر لمبادئ حسن الجوار وللقوانين والأعراف الدولية وخرقه الصارخ لميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوحدة الترابية للدول”.
واتخذت الجزائر الثلاثاء الماضي على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قرارًا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
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3 تعليقات
الهاء والشطابة حتى البحر
هاد الناس كلاو لخليع ديال القرودة. من يتدخل في شوون الدوال ومن يحرض على الاعمال الخبيثة ضد دواب الجوار. ان هذه العصابة تظن نفسها فوق جميع الدول وفوق الامم المتحدة والقانون الدولي . لعنة الله على المنافقين . ازيد من 45 سنة الاكاذيب والتدخل في شؤون المغرب واحتضان ارهابيين وخونة وتجهيزهم بالاسلحة وتريدون منا ان نغفل على جرائمكم . المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ينهزمون مرة تلوى مرة وتولون الدبر . نحن مستعدون اتم استعداد لمخالفاتكم الحق .
لواه عندكم المجلس الزمراوي والماء والشطابة حتى لقاع بوخرخار…