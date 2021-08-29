”العثماني“ يستغل الحراس التابعين للدولة خلال حملته الانتخابية
قام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بجولة انتخابية صبيحة يومه الأجد بحي ج5، بصفته وكيل لائحة الحزب بدائرة الرباط المحيط .
الغريب في الأمر أن زعيم البيجيدي، رافقه حراس شخصيين تابعين للدولة في حملته الانتخابية، الأمر الذي من شأنه التأثير على مبدأ المساواة بين مختلف المتشرحين.
وفي هدا الصدد قال المحامي، نوفل البوعامري، أن ”استعمال سعد الدين العثماني لحراس شخصيين تابعين للدولة في الحملة الانتخابية يرافقانه في الحملة الانتخابية، موجب للطعن الانتخابي لأنه سخر إمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية، و خلق تمييزا بينه و باقي المرشحين بحيث يكون جعل المنافسة غير متساوية، لأن مرافقة حراسين شخصيين موظفين من الدولة معه يعتبر نوعا من التمييز و يضرب مبدأ المساواة،و يعطيه امتيازا غير دستوري“.
وأضاف ذات المتحدث خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “المنافسين للعثماني عليهم توثيق هذه المشاهد بمفوض قضائي،و بعد اعلان النتائج ما عليهم الا الطعن فيه في حال فوزه“.
6 تعليقات
العثماني كيبقى رئيس الحكومة واخا يمشي للحمام
مللي يترك داك المنصب ديك الساعة حاسبوه على الحرس
ياك بنكيران مازال معاه الحرس ؟؟؟ يمكن ؟؟؟
Bonjour , avant tout c un premier ministre. Si c’est ton cousin ou le mari à ta maman ou sidi , tu va réfléchir 50000 fois.
Stop
أين حيادكم في الإنتخابات، أرجوكم مزيدا من المهنية
Wach makayna ghir 3adala o tanmiya? Wa 7diw 7ta lokhrin
Il me semble très clair que tous les journaux digitaux veulent nuire au PJD. Bien sûr il va utiliser les gardes du corps il est toujours à la tête du gouvernement marocain et c’est au gouvernement de le protéger. Laisser la démocratie marcher d’elle-même arrêtez vos conneries
حراس الدولة حيت رئيس الحكومة قبل كل شيء انا لست من حزبه ولا من اي حزب لكن كونو انتم بعملكم بدون تمييز