”العثماني“ يستغل الحراس التابعين للدولة خلال حملته الانتخابية

قام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بجولة انتخابية صبيحة يومه الأجد بحي ج5، بصفته وكيل لائحة الحزب بدائرة الرباط المحيط .

الغريب في الأمر أن زعيم البيجيدي، رافقه حراس شخصيين تابعين للدولة في حملته الانتخابية، الأمر الذي من شأنه التأثير على مبدأ المساواة بين مختلف المتشرحين.

وفي هدا الصدد قال المحامي، نوفل البوعامري، أن ”استعمال سعد الدين العثماني لحراس شخصيين تابعين للدولة في الحملة الانتخابية يرافقانه في الحملة الانتخابية، موجب للطعن الانتخابي لأنه سخر إمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية، و خلق تمييزا بينه و باقي المرشحين بحيث يكون جعل المنافسة غير متساوية، لأن مرافقة حراسين شخصيين موظفين من الدولة معه يعتبر نوعا من التمييز و يضرب مبدأ المساواة،و يعطيه امتيازا غير دستوري“.

وأضاف ذات المتحدث خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “المنافسين للعثماني عليهم توثيق هذه المشاهد بمفوض قضائي،و بعد اعلان النتائج ما عليهم الا الطعن فيه في حال فوزه“.

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