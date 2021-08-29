الصحة العالمية تحدد 4 نسخ من فيروس كورونا "تثير قلقا خاصا"
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كورونا في العالم… 8734 وفاة إضافية و535,547 إصابة جديدة في 24 ساعة

2021-08-29 / 3:36 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

تسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 4,492,854 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد.

وتأكدت إصابة 215,876,370 شخصا على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذة بالاعتبار معدل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسميا .

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

وسجلت أمس السبت 8734 وفاة إضافية و535,547 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي روسيا بـ797 وفاة جديدة والمكسيك (756) والبرازيل (684).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (637,237) والإصابات (38,757,191)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 579,010 وفيات (20,728,605 إصابات)، ثم الهند بـ437,830 وفاة (32,695,030 إصابة) والمكسيك بـ257,906 وفيات (3,328,863 إصابة) والبيرو بـ198,167 وفاة (2,148,419 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضررا، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان يبلغ 601 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (311) والبوسنة (298) وجمهورية تشيكيا (284) ومقدونيا الشمالية (280) ثم مونتينيغرو (273).

وسجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 10,00 ت غ الأحد 1,435,209 وفيات (43,122,529 إصابة) فيما سجلت أوربا 1,245,266 وفاة من بين 62,778,172 إصابة. وسجلت آسيا 772,903 وفيات (49,786,441 إصابة).

وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 664,134 وفاة (40,244,467 إصابة). وسجلت إفريقيا 194,123 وفاة (7,727,561 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 179,529 وفاة (12,100,673 إصابة). وأحصت أوقيانيا 1690 وفاة (116,534 إصابة

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‫3 تعليقات

  1. صراحة ملينا من اخبار كورونا الاتغيرون المواضع لأننا أصبحنا المتكلم الا على كورونا ومستجدات كورونا هذآ مضحك ومشمئزة هههههههه

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