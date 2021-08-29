الإعلام الإسرائيلي يتوقع وصول سفير البحرين خلال أيام

هبة بريس ـ وكالات

توقع الإعلام الإسرائيلي اليوم الأحد، أن يصل السفير البحريني الجديد إلى تل أبيب خلال أيام، لمباشرة عمله.

وقال روعي كايس، مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية “كان 11” في تغريدة له عبر صفحته على “تويتر” إنه “إذا لم تكن هناك تغييرات، فمن المتوقع أن يصل سفير البحرين الجديد لدى إسرائيل، خالد يوسف الجلاهمة، إلى إسرائيل في الأيام المقبلة ويبدأ عمله”.

وكانت البحرين أعلنت في مارس الماضي تعيين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي حينها لنظيره البحريني إن “قرار الحكومة البحرينية تعيين سفير لدى إسرائيل خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين”.

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