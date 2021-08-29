وجدة .. التجمعي هوار يواصل حملته الانتخابية التشريعية وفق الاجراءات الاحترازية

2021-08-29 / 12:57 مساءً
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هبة بريس : وجدة

يواصل محمد هوار، وكيل اللائحة التشريعية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بدائرة وجدة أنجاد، حملته الانتخابية لاستحقاقات 8 شتنبر المقبل، في احترام تام للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وزار هوار رفقة مرشحي اللائحة ذاتها، ووكلاء لائحتي مجلسي جماعة وجدة، وجهة الشرق، مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة وجدة، من بينها فيلاج الشعوف، للتواصل عن قرب مع الساكنة، وشرح برنامجه الانتخابي، والتعرف على انتظارات المواطنين، الذي يطمحون إلى التغيير في الانتخابات المقبلة، حيث جابت قافلة الحملة الانتخابية مجموعة من الشوارع الرئيسية لمدينة الألفية، والأسواق والمحلات التجارية، في انتظار أن تزور الجماعات القروية التابعة للإقليم خلال الأسبوع المقبل.

وأبرز محمد هوار، أن الحملة الانتخابية، تشكل مناسبة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ورهاناتهم، خاصة أن وجدة تشكل واحدة من كبريات المدن المغربية، كما لها إمكانيات متعددة يجب استثمارها للرقي بها وبساكنتها، كما سيدافع عن برنامج التجمع الوطني للأحرار، الذي يرتكز على إجراءات عملية تعتمد على 5 التزامات أساسية، وهي الحماية الاجتماعية، والصحة، والشغل، والتعليم، والإدارة. وهي المقترحات التي تسعى لتحقيق هذه الالتزامات التعاقدية التي انطلقت في شموليتها من مجهود الإنصات الموسع والمستمر الذي نهجه الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية والذي شمل الاستماع إلى أزيد من 300 ألف مواطن ومواطنة.

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