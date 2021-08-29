عقب تهكم الملولي على ابنته.. الستاتي: ما يحصل فوق طاقتي

2021-08-29 / 11:55 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استنكر الفنان المغربي عبد العزيز الستاتي، عبر تدوينة قام بنشرها بمختلف صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، (استنكر) الطريقة التي هاجم بها المؤثر هشام الملولي ابنته إلهام.

و ناشد الفنان الشعبي الجهات المسؤولة و الجمعيات الحقوقية من أجل التدخل و محاسبة الشرطي السابق، و كذا كل من سولت نفسه العبث بكرامة غيره.

و كتب الفنان المغربي :”مساؤكم سعيد أيها الجمهور الكريم ، فكما تعلمون جيدا من هو عبد العزيز الستاتي أزيد من 45 سنة ديال الشهرة راسي عريان قدام كل المغاربة اللي لولا حبهم لما ظلت الإستمرارية لكل هاد السنوات أما اليوم أجد نفسي مجبرا للخروج ومحاربة بعض المراهقين اللذين يظنون أن البلاد بلا قانون فنحن ولله الحمد في دولة الحق والقانون فمن العار أن نسكت عن تمادي هذا العبث فكرامة الناس فوق كل اعتبار “.

و أضاف :” أطالب وأناشد جميع هيئات وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات حماية الطفولة بالمغرب وجميع المؤسسات والمنظمات الحكومية والغير الحكومية المختصة بسرعة التدخل ورفع شكاية لوكيل جلالة الملك بالمسمى ه.الملولي” ، أولا: تحريض قاصرين على الإتجار بالمخدرات، ثانيا : تحريض قاصرين على التلفظ بكلام من شأنه المساس بسمعة الناس”.
…..
و اختتم :” أنا وكما يعلم الجميع إنسان مسالم أبتعد عن المشاكل بألاف الكيلومترات ولكن ما يحصل فوق طاقتي وقد يدفعني لارتكاب ما لا يحمد عقباه دفاعا عن أولادي أو بلادي لكنني كلي يقين في عدالة القانون المغربي وأنا تحت طوع القانون وشعاري غيبقى للأبد الله الوطن الملك”.

و الجدير بالذكر أن الشرطي السابق قد استعمل كلمات قدحية في الأغنية التي وجهها لابنة الفنان الشعبي، الأمر الذي جعل الأخير يخرج عن صمته و يطالب بتطبيق القانون.

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