حدادا على مصرع مهاجرين .. أحزاب اليسار توقف حملتها الانتخابية

2021-08-29 / 11:20 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

علقت أحزاب اليسار، تحالف الفيدرالية، والاشتراكي الموحد وأحزاب أخرى، بقصبة تادلة الحملة الانتخابية، حدادا على أرواح ضحايا قوارب الموت، التي راح ضحيتها 18 شابا غرقا في عرض البحر، امس السبت، بعد انقلاب قارب للهجرة السرية.

وتقدمت أحزاب اليسار بتعزية، عبر بلاغ رسمي، محملة الدولة مسؤولية هروب الشباب الى الدولة

وقال بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد، لم يجد شباب المدينة نصيبا في برامج الأحزاب، إلا رقما، غير مهم، في المعادلة الانتخابية.

الى ذلك يعرف أن 18 شخصا من أبناء تادلة لقوا مصرعهم امس السبت؛ غرقا في عرض البحر، بعد انقلاب قارب مطاطي كانوا على متنه في رحلة للهجرة السرية إلى أوربا.

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