مدرسة أمريكية تحث طلابها على أداء قسم الولاء لعلم المثليين

هبة بريس ـ وكالات

حثت معلمة بمدرسة ثانوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية طلابها على أداء قسم الولاء لعلم المثليين، حسبما ذكرت المعلمة نفسها في تسجيل فيديو نشرته عبر حسابها في “تيك توك”.

وقالت معلمة تدعى كريستين بيتزن إنه خلال الدرس الثالث، يقوم الطلاب عادة من مقاعدهم لأداء قسم الولاء لعلم الولايات المتحدة، إلا أن العلم لم يعد موجودا في القاعة الدراسية بعدما قامت بيتزن بإزالته خلال جائحة فيروس كورونا بزعم أنها “تخجل من تصرفات السلطات” في التعامل معها.

وعندما سأل أحد الطلاب عما يجب أن ينظر إليه أثناء أداء القسم، قالت له بيتزن إن “هناك علما في القاعة يمكنك أن تؤدي قسم الولاء له، فاستدار وأشار إلى علم المثليين”.

ووفقا لقناة Fox News، فإن السلطات قد فتحت تحقيقا في هذا الحادث.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من الانتقادات بين المستخدمين، الذين أبدى كثيرون منهم استياءهم لحقيقة أن الأطفال يخضعون لتأثير مثل هؤلاء المعلمين.

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