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طقس الأحد : سماء صافية بكل ربوع المملكة

2021-08-29 / 8:45 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن تتشكل كتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة، خلال الصباح والليل، على سواحل و سهول المحيط الأطلسي.

وستتمركز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية و جنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول زخات مطرية رعدية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى والجنوب، مع هبوب زوابع رملية خفيفة و محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و 32 درجة بالجنوب-الشرقي وكذا بشرق وجنوب أقاليمنا الصحراوية، وما بين 14 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 18 و 26 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 83 و 44 درجة بالجنوب الشرقي وبالجهات الشرقية و الجنوبية لأقاليمنا الصحراوية، وما بين 42 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، منطقة طنجة، المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، و ستكون ما بين 31 و 38 درجة بباقي أرجاء البلاد.

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