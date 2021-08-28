مواطنون يمنعون قافلة انتخابية للبيجيدي من دخول جماعة ضواحي ميدلت

هبة بريس - ميدلت

تعرضت أمس الجمعة 27 غشت الجاري قافلة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بإقليم ميدلت للمنع من الدخول الى بلدة كرامة الواقعة في اقصى الجنوب الشرقي للإقليم .

وحسب ماظهر في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي فقد أوقف عدد من الشباب قافلة الحملة الانتخابية لحزب المصباح بإقليم ميدلت، بمدخل بلدة كرامة ومنعوها من الدخول اليها، ورددو شعارات تطالب منظمي القافلة ب”الرحيل لانهم غير مرغوب فيهم بالبلدة خصوصا مرشح الحزب في الانتخابات البرلمانية والجهوية الحبيب شوباني” .

وبعد مشادات كلامية بين الشباب الغاضبين واحد منظمي قافلة المصباح غادرت القافلة البلدة دون أن تؤدي المهمة التي جاءت من أجلها .

وجدير بالذكر بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قامت بتزكية رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني وكيلا للائحة الحزب للانتخابات البرلمانية والجهوية بإقليم ميدلت .

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