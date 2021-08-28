التحقيق مع ثمانية أشخاص يشتبه في استعمالهم لاختبارات مزورة لكوفيد-19

هبة بريس - الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم السبت، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثمانية مسافرين من جنسية مغربية، يشتبه في محاولتهم السفر باستعمال شواهد مزورة لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وتدابير الأمن الصحي كانت قد مكنت من ضبط المسافرين المشتبه فيهم على مستوى ميناء الناظور، من بينهم مسافر واحد إصابته إيجابية بالوباء، وذلك بعدما أدلوا بشواهد مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19 تتضمن نتائج سلبية أثناء استعدادهم للسفر خارج المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع سبعة من المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بينما تم إيداع المسافر الثامن الحامل للفيروس تحت تدبير الحجر الصحي، وذلك على ذمة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في تزوير هذه الاختبارات والشواهد الطبية، ورصد كل الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

وخلص البلاغ إلى أن ضبط هؤلاء المشتبه بهم يأتي في سياق تدعيم وتشديد إجراءات المراقبة الحدودية بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي الحازم لجرائم التزوير في اختبارات الكشف عن عدوى كوفيد-19 بما يضمن حماية الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

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