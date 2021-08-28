أكادير : التسمم الغذائي يقتل شاب في ربيعه الرابع عشر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شاب في الرابع عشر من عمره حتفه، اليوم السبت 28 غشت الجاري، حتفه جراء إصابته بتسمم غذائي تناولها بأحد المحلات المختصة في الاكلات الخفيفة بأكادير .

ووفق مصادر ” هبة بريس” فإن الشاب قد تنقل الى أكادير من أجل الاصطياف في الشاطئ المركزي للمدينة، وهو يتحدر من حي الشراردة بأولاد التايمة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، قد إستقدم معه وجبة غذاء للشاطئ، لكن بعد ساعات قليلة من تناولها، أصيب بحالة إغماء استدعت نقله للمستشفى الجهوي لتلقي العلاجات، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة من جراء ما تناوله من غذاء سام.

ولازالت العديد من المحلات العشوائية بمدينة أكادير، تقدم وجبات لزبناءها تحت الإكراه، بسبب غلاء وجبات المطاعم المصنفة، دون أي مراقبة، خصوصا انه في فصل الصيف تكثر حالات التسمم بسبب الوجبات الفاقدة الشروط الصحية .

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