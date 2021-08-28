نقابة :”الحكومة المنتهية ولايتها“ من أسوأ الحكومات في تاريخ المغرب

هبة بريس - المحمدية

اعتبر المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الحكومة المنتهية ولايتها من أسوأ الحكومات في تاريخ المغرب من حيث تغييب الحوار الاجتماعي الثلاثي الجدي وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين والتراجع على مكاسب الطبقة العاملة والتفرج على إغلاق أكبر شركة في المغرب ”سامير“ وأخرها التطاول على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعوى تمويل اللقاح الذي قيل بأنه بالمجان للجميع.

وأهابت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خلال بلاغها الصادر عقب اجتماع المكتب الاقليمي يوم الجمعة 27 غشت 2021 بمقر النقابة بالمحمدية، بكل الكونفدراليات والكونفدراليين بمدينة المحمدية للتصويت في انتخابات 8 شتنبر 2021 على المناضلات والمناضلين الكونفدراليين المرشحين في لوائح الأحزاب الحليفة والداعمة للنضالات والقضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وقطع الطريق على تجار الانتخابات والانتهازيين والمسترزقين المشاركين في عرقلة تقدم المغرب نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما دعا المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة، كل المنخرطين في النقابة للمشاركة في الجمع العام عن بعد، يوم الاثنين 6 شتنبر 2021 من أجل التحضير للدخول الاجتماعي الجديد 2021_2022 ومناقشة الحصيلة السنوية وتسطير برنامج العمل السنوي في مواصلة مهام الدفاع على حقوق ومكاسب المأجورين والموظفين.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11