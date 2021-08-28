وهبي :”المغرب يستفز الجزائر بالنجاحات التي يحققها في شتى المجالات“

2021-08-28 / 7:17 مساءً
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هبة بريس - مروان المغربي

 

قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن سبب انزعاج الجزائر من المغرب وقطعها للعلاقات الديبلوماسية معه، لا يعود إلى مشكل الصحراء، بل إلى ازعاجها وحقدها من النجاحات التي يحققها المغرب في شتى المجالات.

واعتبر وهبي الذي كان يتحدث في مهرجان انتخابي لحزبه اليوم بمدينة خريبكة، أن المغرب يستفز الجزائر بالنجاحات التي يحققها في شتى المجالات، قائلا ” نحن وصلنا لتلقيح 18 مليون شخص، بينما لم تلقح الجزائر سوى مليون شخص، وحينما تندلع حرائق الغابات في المغرب نرسل أربع طائرات متخصصة في اطفاء الحرائق، بينما هم لا يتوفرون عليها وغير ذلك من الأمثلة…الأمر الذي يصيب الجزائر بالحنق والحقد على نجاحات بلادنا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد زعيم حزب الجرار، على أن الشعبين المغربي والجزائري إخوة واشقاء لا يمكن التفريق بينهما، ويتشاركون في الدين والهوية والدم والمصاهرة وكل شيء، لافتا إلى أن خيار قطع العلاقات الديبلوماسية أصبح خيارا متجاوزا وقديما في العلاقات الدولية المعاصرة، وينتمي إلى حقب زمنية غابرة، ولا يمكن أن يؤثر على عمق العلاقات والأواصر بين الشعبين.

و شدد المتحدث على أن أي نجاح للمغرب سينعكس إيجابا على الجزائر وشعبها، وهذا ما ينبغي أن يعيه حكام الجزائر، لا أن يحقدوا على بلدنا ويعاكسوا تطورها، متمنيا أن تزول هذه التوترات ويتمكن الشعبين من التنقل بحرية بين مختلف أقطار ومدن البلدين.

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