وهبي :”لائحة الشباب كانت طريقة لوصول أبناء زعماء الأحزاب للبرلمان“

2021-08-28 / 6:41 مساءً
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هبة بريس -مروان المغربي

وهبي :”لائحة الشباب كانت طريقة لوصول أبناء زعماء الأحزاب للبرلمان“

هبة بريس – الرباط

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي بأن من بين الأسباب التي دفعت حزبه، إلى اقتراح وتبني إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، كون ” اللائحة الوطنية للشباب كانت واجهة وطريقة لإيصال أبناء زعماء الاحزاب والمسؤولين والأعيان في المركز (الرباط) والحزب إلى البرلمان”.

وأضاف وهبي الذي كان يتحدث في تجمع انتخابي لحزبه بمدينة خريبكة، أن لائحة الشباب الوطنية التي كان يخصص لها 30 مقعدا في البرلمان، عرفت اختلالات عميقة واستعملت في غير محلها وأهدافها، حيت كانت مجالا آخر للريع مُنح لزعماء الاحزاب، تمكنهم من تعيين اعضائها، وكانت حكرا على أبناء المركز (الرباط) وأبناء أو أقارب زعماء أو أعيان هذه الاحزاب، وهو نفس الشيء الذي كان يسري على اللائحة الوطنية للنساء، الشيء الذي أدى الى الغائها وتعويضها باللوائح الجهوية.

وأكدا ذات المتحدث على أن حزبه قدم مقترحا بتخصيص 120 مقعدا للشباب ضمن لائحة وطنية، توزع فيها المقاعد على الجهات، بواقع 10 مقاعد لكل جهة، لكن تم رفضه ليتم الاتفاق على جعلها جهوية، كما هو الشأن للوائح النسائية، معتبرا أن هذا الخيار يصعب من إمكانية تدخل زعماء الأحزاب في وضع من يشاؤون على رأس هذه اللوائح.

ووعد وهبي في ذات المناسبة بتمكين النساء من 45% من المناصب، في الحكومة المقبلة في حالة تصدر الحزب لهذه الانتخابات، وإعطاء فرص أكبر وأقوى للشباب في الحكومة والبرلمان، لافتا إلى أن الحزب قدم مرشحين شباب في غالبية الدوائر الانتخابية، ومن أبناء الشعب كما سماهم.

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