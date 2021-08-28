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مصر تدعو الجزائر والمغرب إلى “إعلاء الحلول الدبلوماسية”

2021-08-28 / 5:30 مساءً
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هبة بريس

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالين هاتفيين بكل من رمطان لعمامرة وزير خارجية جمهورية الجزائر، وناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصالين الهاتفيين، إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قُدما بتجاوز تلك الظروف.

كما شدد شكري على ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المُشترك، والذي تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محوري في آلياته المختلفة.

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