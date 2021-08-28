كورونا المغرب
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تسجيل 6175 إصابة و93 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-28 / 5:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 6175 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 849532 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 93 وفاة ليصل العدد إلى 12361، بينما تم التأكد من 7163 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 773619.

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‫2 تعليقات

  1. الحمدلله يبدو على أن الحالات بدأت في انخفاض ولكن مع ذالك لابد من الحيطة والحذر للحد من تفشي العدوى بين الناس نرجوا من السلطات الأمنية التشديد .

  2. اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء

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