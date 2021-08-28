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تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

2021-08-28 / 4:28 مساءً
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هبة بريس

أجرت السعودية محادثات هاتفية منفصلة مع المغرب والجزائر في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها العلاقات بين الرباط والجزائر.

وأفادت وكالة “واس” السعودية، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تحدث عبر الهاتف مع كل من نظيريه المغربي ناصر بوريطة، والجزائري رمطان لعمامرة.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل المكالمتين وقالت: جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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‫3 تعليقات

  2. لا علاقة مع العسكر كل عسكري جزاءري فهو حركي وكل من هو حركي فنو عدو لبلاده وعدو للاسلام بل هو امي لا يترف لا القراءة ولا الكتابة

  3. الجزائر لن تستجيب لأى مسعى للتقارب…استراتيجيتها مبنية على العداء لكل ما هو مغربي….بجب الاستعداد للأسوأ مع هؤلاء

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