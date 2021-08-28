موازاة و ذكرى ميلاده.. رشيد الوالي يحتفي بشقيقه هشام بطريقته الخاصة

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجه الفنان المغربي رشيد الوالي رسالة مؤثرة لشقيقه الفنان هشام الوالي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، و ذلك بمناسبة ذكرى ميلاده.

وكتب رشيد الوالي :”عيد ميلاد سعيد خويا هشام، منقدرش ندير صورتك وحدك، حيت انت وعائلتك واحد، هاذ الصورة قبل ميكون الغالي …الله يدومها عليكم ساعة حب وهناء”.

وتابع:”عارف بلي ماشي ساهل تحافظ على اسرة، خاص بزاااف ديال الصبر، ولكن ملي كيكبرو لولاد ولا لبنات كنحسو بالفرحة لكييرة، شكرااا خويا هشام على لطفك ونبلك وحبك للخير لكل الناس “.

و أضاف :” متمنى تطفي شمعتك وانت مع بناتك وولدك ومراتك ..وعمرك متكون بعيد عليهم فهاذ اللحظة،باسمي وابتسام وآدم وسليم وكل خوتي كنقولو ليك كل عام وانت بألف خير، عيد ميلاد سعيد “.

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