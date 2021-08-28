عموتة يعيد بانون للمنتخب المحلي ويوجه الدعوة ل28 لاعبا

يوسف اقضاض

وجه مدرب المنتخب الوطني المحلي الحسين عموتة الدعوة لنجم دفاع الأهلي المصري بدر قانون استعدادا للمشاركة في كأس العرب بقطر.

وسجلت لائحة عموتة استدعاء كل من إسماعيل الحداد وعبدالعلي المحمدي ووليد أزارو و سفيان رحيمي المنتفل حديثا للعين الإماراتي.

وضمت لائحة المنتخب الوطني 28 لاعبا، جاءت على الشكل التالي:

أيوب لكرد ومحمد الشيبي (الجيش)، عبدالعلي المحمدي (أبها السعودي)، إسماعيل الحداد (الخور القطري)، حمزة موساوي وعبدالكريم باعدي (نهضة بركان)، عبد الله خفيفي (مولودية وجدة)، كريم البركاوي (الرائد السعودي)، مروان سعدان (الفتح ااسعودي)، بدر بانون (الأهلي المصري)، علي بامعمر (اتحاد طنجة)، نوفل الزرهوني (الفتح)، علاء الدين أحراي (المغرب الفاسي)، وليد أزارو (الاتفاق السعودي)، المهدي برحمة ا(الكويت الكويتي)، إدريس فتوحي (الأهلي السعودي)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، يحيى جبران ويحيى عطية الله ووليد الكرتي وأشرف داري وأيمن الحسوني وأيوب عملود (الوداد)، وعبد الإله الحافيظي (الرجاء)، مراد باتنا (الفتح السعودي)، يوسف الجبلي ومحمد الرياحي (الباطن السعودي)، سفيان بوفتيني (الأهلي القطري).

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