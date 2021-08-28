الصين عن التقرير الأميركي بشأن منشأ كورونا: تلاعب سياسي

هبة بريس - وكالات

اتهمت السفارة الصينية في واشنطن، الجمعة، أجهزة الاستخبارات الأميركية بـ”تلاعب سياسي” بعد تقرير اتُهمت فيه بكين بحجب معلومات أساسية حول مصدر جائحة كوفيد.

وقالت السفارة في بيان إن “تقرير أجهزة الاستخبارات الأميركية يكشف أن الولايات المتحدة عازمة على اتباع المسار الخاطئ المتمثل بالتلاعب السياسي”، معتبرة أن “تقرير أجهزة الاستخبارات يستند إلى فرضية أن الصين مذنبة، وهذا فقط لجعل الصين كبش فداء”.

وقدمت الاستخبارات خلال الأسبوع الجاري هذا التقرير السري إلى الرئيس جو بايدن.

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