فرح الفاسي وعمر لطفي

صورة لفرح الفاسي و زوجها عمر لطفي تحسم الجدل و تنهي الإشاعات

2021-08-28 / 11:57 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أثارت صورة قامت بنشرها النجمة المغربية فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أثارت) جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

و تظهر في الصورة كل من فرح الفاسي و زوجها عمر لطفي و هما يستمتعان بالعطلة الصيفية في شمال المملكة، معلقة عليها:” أنا قربت ناخد اللون لي خداه عمر حتى قرب يتسالى الصيف”.

و بهذا تكون الفنانة المغربية قد وضعت حدا لجميع الإشاعات التي لاحقتها و زوجها طيلة هذه المدة، و أنهت كل التكهنات الخاصة بعلاقتهما.

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