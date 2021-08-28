أمريكا تسجل أول إصابات لغزلان بكورونا في العالم

هبة بريس - وكالات

قالت الحكومة الأمريكية، إنها سجلت أول إصابات في العالم لغزلان بكوفيد-19 ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.

وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأمريكية سجلت الإصابات بفيروس “سارسكوف 2” الذي يسبب كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.

وقالت ليندساي كول المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز “لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لـ”سارس-كوف-2″.. من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى”.

وفي السابق سجلت وزارة الزراعة الأمريكية إصابة حيوانات بكوفيد-19 من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.

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