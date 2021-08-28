قضية الصحراء.. غرينادا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-08-28 / 11:01 صباحًا
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هبة بريس

جددت غرينادا، الجمعة أمام لجنة الـ 24 للأمم المتحدة، التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل “عملي” للنزاع حول الصحراء المغربية.

وقال ممثل وزارة الشؤون الخارجية لغرينادا خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ 24 لمنطقة الكاريبي المنعقدة في سان جون بدومينيكا، “إننا نرحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، والتي تشكل اقتراحا عمليا لتسوية النزاع حول الصحراء، ونسجل أن مجلس الأمن + يشيد بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل التسوية + “.

وشدد الدبلوماسي على أن غرينادا أعربت أيضا عن “دعمها الثابت” للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أطلقه مجلس الأمن منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وقائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2548 الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2020.

كما أشادت غرينادا بجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي السابق للصحراء، هورست كوهلر، مؤكدة دعمها الحازم للموائد المستديرة التي نظمت في عامي 2018 و 2019 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

وأضاف الدبلوماسي “تتطلع غرينادا إلى تعيين المبعوث الشخصي الجديد. وكما يطلب ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2548، فإنها تشجع المبعوث الشخصي الجديد وباقي أطراف النزاع على البناء على ما أُحرز من تقدم”.

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