سحب “الدكتوراه الفخرية” من الفنان محمد رمضان

هبة بريس - وكالات

قرر “المركز الثقافي الألماني الدولي” في لبنان، سحب “الدكتوراه الفخرية”، التي كان قد منحها للفنان المصري محمد رمضان.

وقال المركز في بيان أصدره: “لم نكن نعلم أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل أشرف أبو اليسر والتي ندينها ونشجبها، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان”.

واستنكر المركز في بيانه ما وصفه بـ”أفعال محمد رمضان واللقاء والتصوير الذي جمعه مع مطرب وممثل صهيوني”، قائلا: “لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك”.

وكان محمد رمضان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، حصوله على “دكتوراه فخرية” ولقب “سفير الشباب العرب” من “المركز الثقافي الألماني” في لبنان.

وكتب محمد رمضان على صفحته بموقع “فيسبوك”: “شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي”.

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