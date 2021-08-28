أدليا برخصة للسفر وشهادة اختبار كورونا مزورتين.. توقيف شخصين بمطار البيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الجمعة 27 غشت ، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في الإدلاء برخصة استثنائية مزورة للسفر وكذا شهادة اختبار مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما أثناء الخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية استعدادا للسفر على متن رحلة جوية متوجهة إلى تركيا، حيث كشفت التحريات المنجزة إدلاؤهما بنتائج اختبارات PCR للكشف عن فيروس كورونا ورخصة استثنائية للسفر نحو الخارج مزورة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتحديد جميع المتورطين المفترضين فيها وتوقيفهم.

وتندرج هذه العملية في إطار تعبئة مصالح الأمن الوطني من أجل زجر التلاعبات وعمليات التزوير في نتائج الاختبارات وجوازات التلقيح الخاصة بجائحة كوفيد-19، وذلك بهدف تحصين الأمن الصحي لكافة المواطنين ومواكبة الجهد العمومي في هذا المجال.

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