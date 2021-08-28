تجمع دول الساحل والصحراء يأسف للتطورات بين المغربية -الجزائرية
هبة بريس
أعرب تجمع دول الساحل والصحراء عن أسفه للتطورات التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية، البلد العضو في هذا التجمع الإقليمي، والجمهورية الجزائرية، والتي طبعها قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
وأكد تجمع دول الساحل والصحراء ،في بيان ، أنه يتابع بقلق التطورات التي تعرفها هذه العلاقات، داعيا الطرفين إلى العمل من أجل إعادة وتوطيد العلاقات الأخوية ومتعددة الأبعاد بين البلدين اللذين تجمعهما روابط الدم والجغرافيا والمصالح المشتركة على كافة المستويات.
وحث التجمع ،وفق البيان، على نهج الحوار للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل الإفريقي، في سياق يتسم بتزايد الهجمات الإرهابية وتعاظم عوامل زعزعة الأمن.
وأبدى التجمع استعداده للانخراط في أي مبادرة رامية إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين إلى مسارها الطبيعي.
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6 تعليقات
في كل حال يجب على الدولة المغربية بأن تاخذ الحيطة والحذر تجاه هذآ العدو الذي نكر الروابط التي تجمعنا من كل ناحية بين البلدين ولهذا يجب على الدولة المغربية ان تستعد لأي شيء يقوم به النظام العسكري الجزائري الاحتياط واجب…
منذ زمان والنظام العسكري الجزائري طامع في احتلال الصحراء المغربية لأن هذه الأخيرة تظن أن لها سلطة وسيادة تتحكم كما تشاء ولكن بقدرة الله لن يصلوا الى ميتغاهم لان لدينا ملك وشعب قوي يقفوا لهم بالمرصاد بحكمة وعقلنية…
الحمدلله بوطنيتنا التي تجري في عروقنا من(اجدادنا الى ابائنا والأن الي ابنائنا ). فالمغرب دولة موحدة من وجدة الى طنجة لكويرة فنحن يد واحدة فالصحراء مغربية احبوا أم كرهوا فستضل مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها وشعارنا هو الله الوطن الملك .
إن النظام العسكري الجزائري لايراعي (لا الجوار ولا للاخوة الإسلامية التي تجمعنا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا الى صلة الرحم ولكن للأسف الشديد الحقد والكره والحسد يغمر قلوبهم منذ زمان والمؤسف الشديد هو الجاني على نفسه وشعبه الذي لا حولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
رغم كل هذه الأعمال العدوانية من طرف النظام الجزائري لحد الآن المغرب لم يتصرف معها بأي شيء يضرها رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين فمزال المغرب يتحكم في نفسه لأنه شعب متحضر وواعي بما يفعله له ملك يدبر بعقلانية ومسؤولية وليس سريع القرارات يأخذها بعين الاعتبار.
اللعبة بدأت من هنا كان الأمر واظحا للنظام الجزائري وذالك الاستواء على الصحراء المغربية ولكن المغرب كشف حقيقتها . والحمدلله ان جميع الدول العربية والغربية استعرفت بالصحراء مغربية أبا عن جد وستضل مغربية. الآن هي التي بدأت اللعبة مع اسيادها فلتتحمل اللعبة الى نهايتها …