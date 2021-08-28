الصورة تعبيرية

تجمع دول الساحل والصحراء يأسف للتطورات بين المغربية -الجزائرية

2021-08-28 / 9:44 صباحًا
1
هبة بريس

أعرب تجمع دول الساحل والصحراء عن أسفه للتطورات التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية، البلد العضو في هذا التجمع الإقليمي، والجمهورية الجزائرية، والتي طبعها قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وأكد تجمع دول الساحل والصحراء ،في بيان ، أنه يتابع بقلق التطورات التي تعرفها هذه العلاقات، داعيا الطرفين إلى العمل من أجل إعادة وتوطيد العلاقات الأخوية ومتعددة الأبعاد بين البلدين اللذين تجمعهما روابط الدم والجغرافيا والمصالح المشتركة على كافة المستويات.

وحث التجمع ،وفق البيان، على نهج الحوار للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل الإفريقي، في سياق يتسم بتزايد الهجمات الإرهابية وتعاظم عوامل زعزعة الأمن.

وأبدى التجمع استعداده للانخراط في أي مبادرة رامية إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين إلى مسارها الطبيعي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هلال يدين التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر

هلال يدين التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر

2021-08-28 / 11:49 صباحًا
Photo of قضية الصحراء.. غرينادا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي

قضية الصحراء.. غرينادا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-08-28 / 11:01 صباحًا
Photo of وصول “البيجدي” لسدة الحكومة…”أفسدوا دنيا الناس ودينهم على حد سواء”

وصول “البيجدي” لسدة الحكومة…”أفسدوا دنيا الناس ودينهم على حد…

2021-08-27 / 11:19 مساءً
Photo of الأمم المتحدة.. عمر هلال يردّ عل سفير الجزائر : “تم إنشاء الجمهورية الوهمية بفندق جزائري “

الأمم المتحدة.. عمر هلال يردّ عل سفير الجزائر :…

2021-08-27 / 10:45 مساءً
Photo of بقيادة أوجار.. بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تختتم زيارتها الأولى إلى ليبيا

بقيادة أوجار.. بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تختتم زيارتها…

2021-08-27 / 10:16 مساءً
Photo of غوتيريس يعين الروسي ألكسندر إيفانكو مبعوثا خاصا له إلى الصحراء ورئيسا لبعثة المينورسو

غوتيريس يعين الروسي ألكسندر إيفانكو مبعوثا خاصا له إلى…

2021-08-27 / 8:39 مساءً
Photo of الصحراء.. سيراليون تجدد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الصحراء.. سيراليون تجدد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم…

2021-08-27 / 8:21 مساءً
Photo of دومينيكا تجدد التأكيد على دعمها “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

دومينيكا تجدد التأكيد على دعمها “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم…

2021-08-27 / 7:23 مساءً

الملك يُعزّي الرئيس الأمريكي على إثر مقتل جنود أمريكيين…

2021-08-27 / 6:40 مساءً
Photo of العراق “تأسف” لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

العراق “تأسف” لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-08-27 / 4:53 مساءً

تعليق واحد

  1. في كل حال يجب على الدولة المغربية بأن تاخذ الحيطة والحذر تجاه هذآ العدو الذي نكر الروابط التي تجمعنا من كل ناحية بين البلدين ولهذا يجب على الدولة المغربية ان تستعد لأي شيء يقوم به النظام العسكري الجزائري الاحتياط واجب…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق