شيشاوة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة

هبة بريس - شيشاوة

شهد اقليم شيشاوة، مساء أمس الجمعة، حادث سير خطير أسفر عن مصرع 3 أشخاص واصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر محلي، فالحادث الذي وقع بجماعة سيدي غانم، كان بسبب انقلاب سيارة للنقل المزدوج كانت تقل عددا من الأشخاص من أعلى جبل.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الدرك الملكي والمصالح المعنية حلت على عجل بعين المكان، حيث تم نقل القتلى لمستودع الأموات والمصابين لتلقي العلاجات اللازمة كما فتح تحقيق في الحادث.

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