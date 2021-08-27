علماء يكتشفون سلالة بشرية مجهولة عاشت قبل 7200 سنة

هبة بريس- وكالات

قام العلماء بإجراء تحليل جيني جديد على امرأة دفنت قبل حوالي 7200 عام عثر عليها في ما يعرف اليوم بإندونيسيا، أثبتت نتائجه أنها تنتمي إلى سلالة بشرية لم تكن معروفة من قبل ولم تعد موجودة الآن.

وبينت نتائج التحليل أن هذه المرأة كانت تربطها صلات جينية مع السكان الأصليين في أستراليا، والذين يعرفون اليوم بـ”الميلانيزيين”، وهم حاليا السكان الأصليين لجزر غينيا الجديدة وغرب المحيط الهادئ الذين يعتقد العلماء أن أسلافهم كانوا من أوائل البشر الذين وصلوا إلى أوقيانوسيا.

ووجد الباحثون، بحسب ورقة علمية نشرت يوم الخميس 26 غشت 2021 في مجلة “Livescience”، أن المرأة لديها نسبة كبيرة من الحمض النووي ينتمي إلى نوع بشري قديم يعرف باسم “دينيسوفان”.

وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، الدكتور كوزيمو بوست، الأستاذ في مركز “سينكينبرج” للتطور البشري والبيئة البالية في جامعة كاليفورنيا، إن “هذا يتناقض تمامًا مع الصيادين القدامى الآخرين الذين عثر عليهم جنوب شرق آسيا، كما هو الحال في لاوس وماليزيا، الذين ليس لديهم الكثير من أصول دينيسوفان”.

ونوه بوست إلى أن هذه الاكتشافات الجينية الجديدة “تشير إلى أن إندونيسيا والجزر المحيطة بها، وهي منطقة تُعرف باسم والاسيا Wallacea كانت بالفعل نقطة التقاء لحدث الاختلاط الرئيسي (التزاوج) بين إنسان الدينيسوفان والإنسان الحديث في رحلتهما الأولى إلى أوقيانوسيا”.

واعتقد الباحثون قديما أن البشر القدامى سافروا عبر والاسيا قبل 50 ألف عام على الأقل (ربما قبل 65 ألف عام) قبل أن يصلوا إلى أستراليا والجزر المحيطة بها.

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